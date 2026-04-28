La nouvelle tentative d’assassinat contre le Président Trump n’est pas un cas isolé outre Atlantique. La violence politique est une constante de l’Histoire des États-Unis. La première tentative d'assassinat remonte à 1835 contre Andrew Jackson, le 7ème président américain. Les États-Unis n'ont alors que 59 ans.
Tirs contre le président américain : l'histoire se répète !
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