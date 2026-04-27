Le tireur qui a tenté de faire irruption dans un gala de la presse à Washington en présence de Donald Trump semblait viser de hauts responsables de l'administration américaine, a affirmé dimanche 26 avril le ministre de la Justice.
Tirs à Washington au gala de la presse : Une montée de la violence politique aux États-Unis ?
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