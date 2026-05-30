Des fidèles musulmans ont accompli vendredi le tawaf d'adieu, ultime circumambulation autour de la Kaaba à la Grande mosquée de La Mecque, au dernier jour du hajj.
TIMELAPSE : des pèlerins accomplissent le tawaf au dernier jour du hajj
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