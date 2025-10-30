À la Une de la presse ce jeudi : les révélations du Guardian sur un accord secret entre deux géants du numérique, Amazon et Google, et le gouvernement israélien concernant la divulgation d'informations confidentielles ; l'état des lieux accablant sur la sécurité des musées en France après le casse du Louvre ; la présentation d'un robot humanoïde bientôt disponible dans les foyers du monde entier et la pression des autorités russes contre la fête "satanique" d'Halloween.
The Guardian révèle l'existence d'un accord secret entre Amazon, Google et Israël
