Après des années de contentieux avec leur mairie, des copropriétaires de Port Grimaud, cité lacustre privée nichée sur le golfe de Saint-Tropez, veulent "divorcer à l'amiable" et ont lancé une procédure de scission pour se séparer de la commune de Grimaud (Var).
Tensions sur la Côte d'Azur: la cité lacustre de Port Grimaud entend "divorcer" de la commune
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