Des centaines de jeunes rassemblés à Bruxelles affrontent la police antiémeute, qui utilise des canons à eau et des gaz lacrymogènes en marge d'une manifestation syndicale contre la rigueur budgétaire. IMAGES
Tensions entre jeunes et policiers à Bruxelles en marge d'une manifestation
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