Tchad : un touriste français retrouvé mort "après une chute"

information fournie par France 24 13/02/2026 à 22:54

La mort ce vendredi d'un touriste français de 70 ans dans le nord-est du pays près de la ville d'Amdjarass. Disparu depuis deux jours, il a succombé à ses blessures après une chute selon les autorités tchadiennes.

L'offre BoursoBank