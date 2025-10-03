 Aller au contenu principal
Taylor Swift revient en force avec son douzième album : "The Life of a Showgirl"

information fournie par France 24 03/10/2025 à 16:34

La pop star américaine revient avec un douzième album événement, "The Life of a Showgirl" : 12 titres pop et country marqués par une collaboration avec la nouvelle star de la pop Sabrina Carpenter et par des références à son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce. La sortie s'accompagne d'un documentaire, "The Official Release Party of a Showgirl", diffusé en salles pendant quelques jours. Sonia Patricelli, chroniqueuse culture de France 24 décrypte le retour du phénomène Taylor Swift.

