La pop star américaine revient avec un douzième album événement, "The Life of a Showgirl" : 12 titres pop et country marqués par une collaboration avec la nouvelle star de la pop Sabrina Carpenter et par des références à son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce. La sortie s'accompagne d'un documentaire, "The Official Release Party of a Showgirl", diffusé en salles pendant quelques jours. Sonia Patricelli, chroniqueuse culture de France 24 décrypte le retour du phénomène Taylor Swift.
Taylor Swift revient en force avec son douzième album : "The Life of a Showgirl"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro