Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway... le casting de "L'Odyssée" de Christopher Nolan est impressionnant. La première française du dernier film du réalisateur britannique a eu lieu mercredi.
Tapis rouge cinq étoiles pour "L'Odyssée" de Christopher Nolan
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