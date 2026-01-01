 Aller au contenu principal
Taïwan: le président promet de "défendre fermement" la souveraineté de l'île

information fournie par AFP Video 01/01/2026 à 16:00

Le président de Taïwan, Lai Ching-te, s'est engagé jeudi à "défendre fermement la souveraineté nationale" de l'île démocratique, autour de laquelle les forces armées chinoises ont mené cette semaine des simulations de blocus.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

