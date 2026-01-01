Le président de Taïwan, Lai Ching-te, s'est engagé jeudi à "défendre fermement la souveraineté nationale" de l'île démocratique, autour de laquelle les forces armées chinoises ont mené cette semaine des simulations de blocus.
Taïwan: le président promet de "défendre fermement" la souveraineté de l'île
