Ce jeudi est le premier jour de la visite très attendue du président chinois Xi Jinping à Washington. Une visite marquée par les tensions commerciales, et notamment la course au développement de l'intelligence artificielle. Un des acteurs de l'industrie est Taïwan, leader mondial dans les semi-conducteurs, que l'on retrouve dans tous nos appareils électroniques, ainsi que dans les processeurs qui entraînent l'IA. Mais Taiwan est aussi un territoire convoité par son grand voisin chinois.
Taïwan : au royaume des semi-conducteurs, une industrie stratégique pour l'IA
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