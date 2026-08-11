Un tribunal syrien a condamné mardi le président déchu Bachar al-Assad à la peine de mort par contumace, pour "crimes de guerre" et "crimes contre l'humanité" lors de la guerre civile déclenchée en 2011.
Syrie: le président déchu Bachar al-Assad condamné à la peine de mort par contumace
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