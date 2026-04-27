Une première audience du procès du président syrien déchu Bachar al-Assad et de figures clés de son entourage s'est tenue dimanche 26 avril dans un tribunal de Syrie, avec un accusé présent. Bachar al-Assad et son frère Maher, qui ont fui la Syrie après leur chute en décembre 2024, seront jugés par contumace.
Syrie : Bachar al-Assad et des figures clés de son clan jugés
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