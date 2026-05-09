10 mois que le journaliste Christophe Gleizes est détenu en Algérie. La justice lui reproche des entretiens avec des personnes liées au Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, menés dans le cadre d'un reportage. Après deux demandes de grâce présidentielle restées vaines, Christophe Gleizes annonce renoncer à son pourvoi en cassation, espérant de cette nouvelle stratégie judiciaire un dénouement favorable. Les parents de Christophe Gleizes étaient les Invités d'Au Cœur de l'Info.
Sylvie et Francis Gleizes: "depuis 10 mois notre vie a basculé, on pense à Christophe tout le temps"
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