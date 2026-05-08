Trump annonce un cessez-le-feu de trois jours entre Russie et Ukraine

Une décoration du jour de la Victoire, dans le centre de Moscou, le 8 mai 2026 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Donald Trump a annoncé vendredi un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie à partir de samedi, disant espérer que cette trêve signe le "début de la fin" du conflit.

Moscou avait déjà décrété de son côté une trêve avant les commémorations en Russie du 9-Mai, mais l'Ukraine comme la Russie ont poursuivi leurs attaques de drones après cette annonce unilatérale.

"Espérons que ce soit le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et difficile", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, précisant que le cessez-le-feu serait accompagné d'un "échange de prisonniers de 1.000 détenus de chaque pays".

Donald Trump, qui n'en est pas à sa première déclaration de ce genre, a jugé que l'issue de la guerre était "de plus en plus proche", alors que les discussions ont repris cette semaine entre négociateurs ukrainiens et américains en Floride (sud-est).

Ces pourparlers étaient passés au second plan depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Vendredi, Volodymyr Zelensky a dit espérer la venue en Ukraine des négociateurs américains dans les prochaines semaines.

Juste après la publication du message de Donald Trump, le président ukrainien a ordonné à l'armée de ne pas attaquer le défilé prévu samedi sur la place Rouge.

Moscou a aussi confirmé avoir accepté la trêve et l'échange de prisonniers.

- Défilé -

La Russie avait menacé de lancer une frappe massive au cœur de Kiev si l’Ukraine venait à perturber ce défilé du 9-Mai, date de célébrations en Russie de la capitulation allemande en 1945.

A Kiev, des habitants interrogés vendredi par l'AFP ont balayé la menace russe.

"Il ne se passera rien de nouveau", estime Vassyl Kozar, employé de banque de 40 ans. "Je suis inquiet mais c'est devenu la routine".

Des militaires russes attendent le début des répétitions du défilé militaire du 9-Mai, sur la place Rouge à Moscou, le 4 mai 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

Viktoria Dorofeïeva, ingénieure de 30 ans, va "simplement aller dans un abri". "C’est le maximum que je ferai".

Selon des sources au sein du pouvoir ukrainien interrogées vendredi par l'AFP avant l'annonce de Donald Trump, aucune mesure sécuritaire spécifique n'était prévue. "On fait simplement un doigt d'honneur", a dit une députée sous le couvert de l'anonymat.

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine lancée en 2022 et entrée dans sa cinquième année, a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit en Europe le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale.

- "De manière symétrique" -

Volodymyr Zelensky avait accusé vendredi matin sur X Moscou de n'avoir même pas tenté de respecter le cessez-le-feu qu'elle avait elle-même décrété.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé dans la nuit 67 drones de longue portée contre le pays, son chiffre le plus faible en près d'un mois.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Erevan, le 4 mai 2026 en Arménie ( AFP / Ludovic MARIN )

La Russie a assuré vendredi avoir riposté "de manière symétrique" aux "violations" par l'Ukraine de la trêve.

La défense aérienne russe a quant à elle intercepté 409 drones ukrainiens depuis l'entrée en vigueur de son cessez-le-feu.

Un drone lancé par l'Ukraine a tué un homme de 41 ans et sa fille de 15 dans la partie de la région ukrainienne de Kherson occupée par les Russes, a annoncé l'administration soutenue par Moscou.

Volodymyr Zelensky s'est félicité vendredi d'une frappe ukrainienne contre un dépôt pétrolier dans la région de Iaroslav, à environ 200 km au nord-est de Moscou. Les services de sécurité ukrainiens ont pour leur part dit avoir frappé une raffinerie dans la région russe de Perm, dans l'Oural.

- Attaques ukrainiennes et russes -

Par ailleurs, 13 aéroports russes ont été fermés dans le sud de la Russie après qu'un drone ukrainien a touché un bâtiment administratif lié au trafic aérien à Rostov-sur-le-Don. Il a ensuite été annoncé que les vols avaient partiellement repris.

Vladimir Poutine a convoqué une réunion du Conseil de sécurité de la fédération de Russie au sujet de cette frappe, la qualifiant "d'acte de nature terroriste".

Un secouriste éteint un incendie à Zaporijjia après une frappe russe, le 5 mai 2026 en Ukraine ( AFP / Darya NAZAROVA )

Ces dernières semaines, l'armée ukrainienne, qui a renforcé ses capacités en matière de drones, a intensifié ses frappes, atteignant des cibles situées à des centaines de kilomètres de l'Ukraine.

La Russie a annoncé qu'il n'y aurait pas d'équipements militaires lors du défilé du 9-Mai à Moscou, pour la première fois en près de 20 ans.

Des coupures intermittentes d'internet ont en outre été ordonnées dans la capitale russe.