La présidente élue du Costa Rica, Laura Fernández Delgado, prête serment lors de son investiture au Stade national de San José. La politologue de droite s'engage pour un mandat de quatre ans, après avoir remporté haut la main les élections du 1er février, grâce à la popularité de son mentor, le président sortant, Rodrigo Chaves. IMAGES
Costa Rica : la présidente élue, Laura Fernández, prête serment lors de son investiture
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