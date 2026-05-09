Des frappes israéliennes touchent les villages d'Arnoun et de Mayfadoun, dans le sud du Liban. L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi les habitants de plusieurs villages du sud du Liban à évacuer immédiatement, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours au Liban. IMAGES
Des frappes israéliennes contre des villages du sud du Liban
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