Le constructeur Stellantis annonce qu'il va cesser après 2028 la production d'automobiles dans son usine historique de Poissy (Yvelines), qui deviendra un centre de fabrication de pièces et de déconstruction de véhicules, en conservant 1.000 postes ouvriers sur 1.500. Le syndicat FO salue la nouvelle car "Stellantis fait plutôt un plan d'accompagnement" contrairement à certains concurrents qui optent pour des licenciements et "c'est plus qu'appréciable pour l'ensemble des salariés", déclare son représentant Brahim Aït Athmane.
Stellantis va cesser la production d'automobiles à Poissy, FO réagit positivement
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro