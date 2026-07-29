Space Economy : des fonds qui vous promettent la lune ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Les fonds spécialisés dans l'espace connaissent un engouement spectaculaire : leurs encours européens ont été multipliés par douze en 18 mois et leurs performances affichent des niveaux record. Mais derrière cette envolée, les investisseurs doivent-ils rester prudents ? Valorisation élevée, entreprises encore déficitaires, risque de liquidité et concentration des portefeuilles : la révolution spatiale est-elle une véritable opportunité d'investissement ou une nouvelle bulle thématique ? L'analyse de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar. Ça vaut le coup, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com