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Space Economy : des fonds qui vous promettent la lune ?

information fournie par Boursorama 29/07/2026 à 10:52

Les fonds spécialisés dans l'espace connaissent un engouement spectaculaire : leurs encours européens ont été multipliés par douze en 18 mois et leurs performances affichent des niveaux record. Mais derrière cette envolée, les investisseurs doivent-ils rester prudents ? Valorisation élevée, entreprises encore déficitaires, risque de liquidité et concentration des portefeuilles : la révolution spatiale est-elle une véritable opportunité d'investissement ou une nouvelle bulle thématique ? L'analyse de Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar. Ça vaut le coup, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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