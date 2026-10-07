Réactions d'habitants à Irkoutsk, ville où une technicienne de laboratoire travaillant pour l'Institut de lutte contre la peste est décédée, selon plusieurs médias russes.
Soupçon de peste en Russie: réactions d'habitants à Irkoutsk
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