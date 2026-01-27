L'ancien sénateur Joël Guerriau comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir drogué, chez lui, à Paris, le 14 novembre 2023, la députée Sandrine Josso en vue de commettre une agression sexuelle ou un viol. Des faits passibles de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Plus d'un an après la fin du procès Mazan, la soumission chimique fait à nouveau scandale.
Soumission chimique : 82% des cas dans la sphère privée
