Des attaques de drones aux conséquences particulièrement grave ont frappé la région du Kordofan au Soudan en cette fin de semaine. Et comme très souvent dans ce conflit qui a déjà fait plus de 150.000 morts selon l'ONU, ce sont les civils qui sont les premiers touchés.
Soudan, un convoi du PAM victime d'une attaque de drones des FSR
