Sorties cinéma : que vaut le nouveau "Marsupilami" de Philippe Lacheau ?

information fournie par France 24 04/02/2026 à 15:05

Dans cette émission spéciale cinéma, Nina Masson et Thomas Baurez font le point sur les meilleures sorties de la semaine, à commencer par "The Mastermind" de Kelly Reichardt avec Josh O'Connor, le récit d'un braquage d'un musée qui se transforme en cavale mélancolique. Au programme également : l’Irak de Saddam Hussein vu à hauteur d’enfant dans "Le Gâteau du président" d'Hasan Hadi.

L'offre BoursoBank