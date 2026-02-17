 Aller au contenu principal
Sortie en librairie du livre de Gisèle Pelicot

information fournie par AFP Video 17/02/2026 à 17:55

Gisèle Pelicot raconte dans "Et la joie de vivre" (Flammarion) les viols organisés par son ex-mari et le procès historique qui ont fait d'elle une figure de la lutte contre les violences sexuelles.

L'offre BoursoBank