Sa mort a choqué la classe politique, unanime pour condamner le lynchage qu’a subi Quentin Deranque jeudi dernier à Lyon par des « militants d’ultragauche » selon le gouvernement et qui a provoqué sa mort samedi. Mais depuis, de nombreuses intox circulent, notamment concernant son image ou la prétendue explosion de violence que l’affaire a suscitée. Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.
Faux visuels, fausses vidéos : attention aux intox suite à l’agression mortelle de Quentin Deranque
