Madonna a sorti un nouvel album ce vendredi, le 15ème de sa carrière. Mais peut-on encore être une star de la pop à près de 70 ans ? Nous avons posé la question à notre invité Loïc Dumoulin-Richet, créateur du podcast CD2Titres.
Sortie du 15ème album de Madonna : la reine de la pop est-elle toujours dans le coup ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro