Après huit mois dans l'espace, l'astronaute française Sophie Adenot quitte la Station spatiale internationale (ISS) en direction de la Terre, qu'elle rejoindra jeudi, avec ses trois coéquipiers, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et le Russe Andreï Fediaïev.
Sophie Adenot quitte la Station spatiale internationale, direction la Terre
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