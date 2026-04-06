Batteur, percussionniste et compositeur, Sonny Troupé revient avec un troisième album, "Evy Danse", un projet qui mêle le gwo ka traditionnel de la Guadeloupe à des influences jazz et classiques. Entouré d’un quatuor à cordes et de voix comme celles de Lucien Troupé et Lou Tavano, Sonny Troupé propose une musique riche, moderne et profondément ancrée dans ses racines.
Sonny Troupé, ambassadeur du gwo ka moderne !
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