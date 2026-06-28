 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sonia Dridi : "ces célébrations sont véritablement à la gloire de Donald Trump"

information fournie par France 24 28/06/2026 à 22:39

Le coup d'envoi officiel des festivités du 250ème anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis a été donné cette semaine par Donald trump qui a placé sa personne au cœur de ces célébrations.. Ses grands projets très coûteux paraissent aux yeux de beaucoup d'Américains en complet décalage par rapport à leurs préoccupations et à l'état du monde. Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington, journaliste accréditée à la Maison blanche, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.

Donald Trump

Vidéos les + vues

1

Deux tiers de la France en alerte canicule maximale, décrue à l'horizon

information fournie par AFP 26 juin
2

Canicule en France: une augmentation de 20% des interventions pour secours à personnes (Nuñez)

information fournie par AFP Video 14:48
3

Venezuela: Un nouveau-né sorti des décombres sain et sauf

information fournie par AFP Video 14:47
4

L'intrigante "bulle froide" de l'Atlantique qui pourrait accentuer les vagues de chaleur

information fournie par AFP 15:17
1
5

Venezuela: un homme sauvé des décombres par les secouristes espagnols

information fournie par AFP Video 14:50
6

Venezuela: Des secouristes cherchent des survivants et des corps dans un bâtiment effondré

information fournie par AFP Video 18:33
7

Le ministre de l'Intérieur arrive sur les lieux du crash d'un avion qui a fait 11 morts

information fournie par AFP Video 18:34
8

Accident d'avion mortel près de Nancy: "ça fait très mal au cœur," réagit un résident

information fournie par AFP Video 18:33
1

Présidentielle en Colombie: victoire sur le fil du candidat pro-Trump

information fournie par AFP 22 juin
1
2

Les Etats-Unis affirment que les négociations avec l'Iran vont se poursuivre toute la nuit

information fournie par AFP 22 juin
6
3

Bolivie: premiers affrontements entre police et paysans sous état d'exception

information fournie par AFP 22 juin
1
4

IA en Bourse : à quand la fin de l’emballement ?

information fournie par Ecorama 22 juin
5

Entre Meloni et Trump, divorce à l'italienne

information fournie par France 24 22 juin
6

Canicule: 49 départements en vigilance rouge lundi (gouvernement)

information fournie par AFP Video 21 juin
7

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
8

Présidentielle en Colombie : les partisans de la Espriella célèbrent à Bogota

information fournie par AFP Video 22 juin
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

ETF actifs : mieux ou moins bien que les ETF classiques ?

information fournie par Boursorama 03 juin
3

The Big Long de Jokariz : regardez le 3e épisode en replay

information fournie par Boursorama 03 juin
4

Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

information fournie par AFP 04 juin
2
5

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
6

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 03 juin
3
7

Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques

information fournie par Sycomore AM 03 juin
8

Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Alphabet, OVH, Cap Gemini, Marvell, Téléperformance

information fournie par SG Bourse 03 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank