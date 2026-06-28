Le coup d'envoi officiel des festivités du 250ème anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis a été donné cette semaine par Donald trump qui a placé sa personne au cœur de ces célébrations.. Ses grands projets très coûteux paraissent aux yeux de beaucoup d'Américains en complet décalage par rapport à leurs préoccupations et à l'état du monde. Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington, journaliste accréditée à la Maison blanche, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Sonia Dridi : "ces célébrations sont véritablement à la gloire de Donald Trump"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro