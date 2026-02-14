 Aller au contenu principal
Ski accessible, IA pour payer ses courses moins cher, St-Valentin et argent dans le couple

information fournie par BoursoBank Clients 14/02/2026 à 08:30

Au programme de ce JT : partir au ski en 2026 est-il encore à la portée des familles ? Avec un séjour qui coûte en moyenne 800 euros, le séjour au sports d'hiver devient un luxe qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Quelques pistes à creuser pour faire diminuer la note. On continue sur les économies avec ces ménages français qui testent l'intelligence artificielle pour les aider à faire leurs courses. Est-ce efficace ? Disons qu'il faudra attendre quelques améliorations. On termine avec le jour de la Saint-Valentin et qui paie quoi au sein du couple ? Les habitudes évoluent et on partage de plus en plus les dépenses.

L'offre BoursoBank