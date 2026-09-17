On la connaît pour ses comédies, notamment "Tout ce qui brille", qu’elle avait tourné avec son amie Leïla Bekhti. Avec "Si tu penses bien", Géraldine Nakache change complètement de registre et signe son premier drame.
"Si tu penses bien", le premier drame de Géraldine Nakache
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro