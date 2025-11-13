 Aller au contenu principal
Shutdown : vers un retour progressif à la normale après 43 jours de blocage

information fournie par France 24 13/11/2025 à 10:21

Après 43 jours de paralysie, l’administration fédérale américaine redémarre. Selon le Congressional Budget Office (CBO), ce blocage historique devrait coûter près de 28 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec des effets durables sur l’emploi, la consommation et les statistiques économiques. Un accord a été trouvé, mais il ne finance l’État que jusqu’au 30 janvier 2026.

