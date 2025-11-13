Après 43 jours de paralysie, l’administration fédérale américaine redémarre. Selon le Congressional Budget Office (CBO), ce blocage historique devrait coûter près de 28 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec des effets durables sur l’emploi, la consommation et les statistiques économiques. Un accord a été trouvé, mais il ne finance l’État que jusqu’au 30 janvier 2026.
Shutdown : vers un retour progressif à la normale après 43 jours de blocage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro