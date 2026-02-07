À 31 ans, Seydi Ba publie « Comme on traverse un feu », un récit puissant de son parcours d’avocat pénaliste, entre quartiers populaires et grandes affaires judiciaires. Dans ce témoignage à la première personne, il mêle les chroniques d’audience, la critique politique et les récits intimes d’un métier qu’il décrit comme une vocation. Il revient sur la justice vue de l’intérieur, les préjugés de race et de classe, et ce que “la robe” impose comme exigence morale. Entretien avec Fatimata Wane dans le Journal de l’Afrique.
Seydi Ba : un jeune avocat franco-sénégalais publie un témoignage choc sur la justice française
