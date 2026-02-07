"Des débris tombaient du toit": des témoins racontent l'attentat contre une mosquée d'Islamabad

Des membres des forces de la sécurité pakistanaise devant la mosquée chiite d'Islamabad où un attentat-suicide a fait au moins 31 morts, le 6 février 2026 ( AFP / Farooq NAEEM )

"Des débris tombaient du toit, les fenêtres ont volé en éclat": l'un des fidèles musulmans qui priait dans une mosquée du Pakistan visée par un attentat-suicide qui a fait au moins 31 morts vendredi décrit à l'AFP la violence de l'explosion.

Muhammad Kazim, 52 ans, était arrivé un peu après 13H00 locales (08H00 GMT) à la mosquée Imam Bargah Qasr-e-Khadijatul Kubra, en périphérie de la capitale pakistanaise Islamabad, pour la grande prière du vendredi, jour de week-end dans ce pays majoritairement musulman.

"Pendant la première (prière) du namaz, nous avons entendu des coups de feu", raconte-t-il. "Alors que nous étions encore inclinés, une explosion a retenti", poursuit cet homme qui a survécu, mais dont un des amis a été blessé dans l'attentat.

"Des débris tombaient du toit, les fenêtres ont volé en éclat. Quand j'ai pu sortir, il y avait des corps partout (...). Beaucoup de gens ont perdu la vie", poursuit-il.

Au moins 31 personnes ont été tuées dans l'attentat et 169 blessées, selon la municipalité d'Islamabad.

Une équipe de journalistes de l'AFP arrivée à l'extérieur de la mosquée a pu apercevoir des flaques de sang ainsi que des chaussures, des vêtements et des débris de verre jonchant le sol.

Muhammad Kazim raconte comment les fidèles sains et sauf ont commencé à porter secours. "Les gens ont commencé à aider comme ils pouvaient, portant deux à trois personnes dans le coffre de leur voiture" vers les hôpitaux, alors que les "ambulances ne sont arrivées que 20 à 25 minutes plus tard", selon lui.

Lui a accompagné son ami à l'hôpital de l'Institut pakistanais des sciences médicales (PIMS), où de nombreux blessés ont afflué. Jusque tard dans la nuit, les équipes médicales ont traité les dizaines de patients arrivés en urgence.

- "Constamment menacées" -

Des habitants d'Islamabad apprennent la mort d'un de leurs proches dans l'attentat-suicide commis contre une mosquée chiite de la capitale du Pakistan, le 6 février 2026 ( AFP / Aamir QURESHI )

Imran Mahmood, un autre fidèle musulman présent à la mosquée a, lui, pu voir le kamikaze. L'attentat a été revendiqué dans la nuit de vendredi à samedi par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui de la Syrie au Pakistan en passant par l'Irak, a pris pour cible à de nombreuses reprises les musulmans chiites.

"Un volontaire assurant la sécurité de la mosquée a tiré sur l'assaillant quand ce dernier tentait d'avancer vers l'intérieur, et l'a touché par derrière à la cuisse", raconte-t-il.

L'assaillant "est tombé mais il s'est relevé. Un homme qui l'accompagnait a alors fait feu sur nos volontaires" pour la sécurité, témoigne-t-il auprès de l'AFP.

L'homme portant la bombe "s'est jeté contre le portail et a fait détoner ses explosifs", ajoute Imran Mahmood.

L'attaque est la plus meurtrière commise à Islamabad depuis 2008, lorsque 60 personnes avaient été tuées dans un attentat-suicide au camion piégé contre le luxueux hôtel Marriott.

Muhammad Kazim a appelé les autorités à mieux protéger sa communauté dans ce pays où les musulmans sunnites sont majoritaires: "Les mosquées chiites sont constamment menacées, et le gouvernement devrait prendre ce problème au sérieux".