Au programme de votre magazine cette semaine : le service national volontaire annoncé par Emmanuel Macron. Ce dispositif concernera d'abord 3 000 jeunes, recrutés à l’été 2026, avec une ambition de 50 000 hommes et femmes en 2035. Aude Leroy, grand reporter et spécialiste des questions de défense et sécurité, est notre invitée. Et puis en cette fin d’année, le coup d’envoi des marchés de Noël... le plus célèbre, celui de Strasbourg illumine déjà la ville.
Service national militaire volontaire : l’exécutif tente de préparer l’opinion
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro