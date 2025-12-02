Airbus fait face à une double contrariété en cette fin d'année avec un défaut de panneaux de fuselage sur certains A320, et les suites d'un bug logiciel détecté fin octobre. Ces deux incidents compliquent les objectifs de livraisons et inquiètent les marchés financiers.
Série noire pour Airbus rattrapé par deux pépins techniques sur l'A320
