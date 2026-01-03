À Dakar, un médicament générique de l’hydroxyurée est désormais fabriqué localement pour soigner la drépanocytose, maladie génétique qui tue chaque année des milliers d’enfants en Afrique. Le Drepaf, produit par Teranga Pharma, pourrait réduire la mortalité par trois. Le Dr Mouhamadou Sow, pharmacien et directeur de ce laboratoire sénégalais, est notre invité. Un pas vers une souveraineté pharmaceutique africaine.
Sénégal : un médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar redonne espoir
