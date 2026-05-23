Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est séparé vendredi soir de son Premier ministre et ancien compagnon de lutte Ousmane Sonko, après des mois de tensions entre les deux hommes arrivés au pouvoir en avril 2024 à la faveur d'un immense espoir populaire. Les détails de notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.
Sénégal : le Premier ministre Ousmane Sonko remercié par le président
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