Un groupe de riverains et de proches de personnes prises au piège sous les décombres d'un immeuble de Caracas frappé par les violents séismes au Venezuela ont hué la présidente par intérim Delcy Rodriguez alors que cette dernière se rendait dans une zone sinsitrée.
Séismes au Venezuela: la présidente par intérim huée dans une zone sinistrée (AFP)
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