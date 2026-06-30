Dans la ville de La Guaira, au Venezuela, les équipes de recherche et de secours dégagent les décombres des immeubles effondrés pour tenter de retrouver des personnes piégées, après deux séismes qui ont frappé le pays faisant plus de 1.700 morts.
Séisme au Venezuela : les secours recherchent des survivants dans les décombres
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