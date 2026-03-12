 Aller au contenu principal
Secoué par Chelsea, Paris se rebelle et s'impose dans les dernières minutes

information fournie par France 24 12/03/2026 à 10:41

Rattrapés à deux reprises par des Blues entreprenants, les Parisiens s'imposent finalement 5 buts à 2 et mettent un pied en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec 3 buts inscrits dans le dernier quart d'heure, le PSG semble avoir retrouvé la confiance de la saison passée... Les Parisiens ont 5 jours de repos avant de partir pour Londres pour disputer le match retour.

L'offre BoursoBank