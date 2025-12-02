Lacs asséchés, coupures d'eau à répétition, eau non-potable... Les habitants de la capitale iranienne Téhéran subissent les conséquences d'une sécheresse dévastatrice. Ils ont accepté de filmer leur quotidien. Pour contrer cette pénurie d'eau, les autorités organisent des prières afin de faire venir la pluie. Le président Massoud Pezeshkian dit même envisager de déplacer Téhéran. Une solution qui ne fait pas l'unanimité. Reportage de nos confrères de France 2, Luc Lacroix et Mortaza Beboudi.
Sécheresse historique en Iran : les Téhéranais filment leur quotidien
