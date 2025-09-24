Sébastien Lecornu reçoit les organisations syndicales et patronales. Les syndicats unis, posent leurs conditions, quant aux patrons, ils refusent toute hausse d'impôts. Comment satisfaire des positions diamétralement opposées: taxer les plus hauts revenus pour satisfaire les syndicats et s’acheter la bienveillance du PS tout ne braquant ni le patronat ni Les Républicains ? Roselyne Febvre pose la question à Jean Garrigues, historien et Brice Soccol, politologue et essayiste.
Sébastien Lecornu reçoit syndicats et patronat : Des négociations sur le fil
