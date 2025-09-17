Sébastien Lecornu poursuit ses consultations. Il a reçu les socialistes à Matignon qui, à la sortie du rendez-vous, ont estimé que "le Premier ministre était resté flou sur ses intentions". Les socialistes sont devenus la clé de la non-censure et le Premier ministre espère trouver des compromis avec la gauche pour faire passer le budget. Un accord est-il possible ? Roselyne Febvre pose la question à Alix Bouilhaguet et Stéphane Vernay, éditorialistes politiques.
Sébastien Lecornu poursuit ses consultations, le PS pose ses conditions
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro