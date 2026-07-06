Le Mondial-2026 tient son scandale: contrarié par la suspension de l'Américain Folarin Balogun pour le huitième de finale lundi contre la Belgique, Donald Trump a appelé la Fifa et le joueur a finalement été autorisé à jouer, une ingérence qui suscite un tollé.
Scandale au Mondial-2026: La Fifa blanchit Balogun après un coup de fil de Trump
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