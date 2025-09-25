Trois jours seulement après le début de l'automne, la neige s'invite déjà à partir de 2.000 mètres d'altitude. Conséquence : le col du Galibier en Savoie à la frontière franco-italienne est fermé temporairement aux automobilistes.
Savoie: La neige précoce s'invite dans les Hautes-Alpes
