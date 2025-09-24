En Guinée, c'est le « OUI » qui l'a emporté au référendum constitutionnel de dimanche. Les résultats provisoires ont été annoncés tard dans la nuit de mardi par les autorités guinéennes. Des résultats rejetés par le principal opposant en exil, Cellou Dalein Diallo, qui avait appelé au boycott du scrutin. Le Premier ministre a par ailleurs réitéré l'engagement des autorités à organiser une élection présidentielle d'ici la fin de l'année.
Guinée : le référendum largement approuvé, des élections prévues d'ici la fin d'année
