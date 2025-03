information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 13/03/2025 à 14:00

Sarah Tayeb, directrice générale d’eBay France, était l'invitée de l'émission Ecorama du 13 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le changement de modèle de la plateforme d'enchères historique, la concurrence sur le marché du e-commerce et plus précisément de la seconde main, les enjeux de la surconsommation et la clientèle de collectionneurs.