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Sans "rupture politique, la France court vers le défaut" de paiement, lance Le Pen

information fournie par AFP Video 06/10/2026 à 15:27

A six mois de l'élection présidentielle, Marine Le Pen appelle les Français à choisir "une rupture politique", faute de quoi la France "court vers le défaut" de paiement. "Si les Français ne choisissent pas une rupture politique, la France court vers le défaut", lance la candidate du RN lors d'une conférence de presse au siège du parti, consacrée à son programme économique.

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