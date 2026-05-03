À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse dimanche, le pape Léon XIV a rendu hommage aux "nombreux journalistes et reporters qui ont été victimes de la guerre et de la violence".
Liberté de la presse: le pape rend hommage aux journalistes "victimes des guerres"
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